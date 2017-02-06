Erol Aksoy Yurt dışına nasıl kaçtı

Yargıtay, TMSF’ye devredilen İktisat Bankası’nda “nitelikli zimmet” suçundan Aksoy’un aldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezasını geçen ekim ayında oybirliğiyle onamıştı. İnfaz savcılığı da hapsi kesinleşen Aksoy hakkında yakalama kararı çıkardı. Polisin her yerde aradığı Aksoy’un ortadan kaybolduğunu Habertürk gündeme getirmişti. Habertürk, Aksoy’a ait pek çok adreste haber takibi yapmış, ancak batık bankacının izine rastlanmamıştı. 5 aydır ortalarda görünmeyen Erol Aksoy’un İstanbul Tarabya’da bulunan evine ve bir zamanlar sık sık gittiği Büyükada’ya uğramadığı da öğrenildi. Habertürk'ün iddiasına göre hiçbir yerde izine rastlanmayan Erol Aksoy’un Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu belirtiliyor.

HABERTÜRK’ÜN SAHİBİ TURGAY CİNER İLE EROL AKSOY ARASINDA SHOW TV KAVGASI

Habertürk’ün patronu Turgay Ciner ile Erol Aksoy arasında yıllardır süren bir kavga var. Bu sebeple, söz konusu batık bankacı Erol Aksoy olunca, Habertürk’ün “gazetecilik refleksi” nüksediyor. Keza, daha önce de Erol Aksoy’a ilişkin onlarca habere imza attı Habertürk Gazetesi. Sözün özü; Habertürk’ün bu haberlerinin arka planında, Turgay Ciner ile Erol Aksoy arasındaki Show TV davası var.

Turgay Ciner Show TV’yi TMSF’den ihalesiz bir şekilde 3 yıl önce 402 milyon dolara satın aldı. Bu satış sonrasında İstanbul 4. İdare Mahkemesi, TMSF’nin el koyduğu Show TV’nin ihalesiz biçimde Ciner Grubu’na satılmasını hukuka aykırı bulmuş ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak Show TV’nin satışını durduran mahkeme kararı İstanbul İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

O dönemde mahkeme kararlarının ardından açıklama yapan batık bankacı Erol Aksoy da, “Turgay Ciner Show TV’yi TMSF’den ihalesiz bir şekilde ve kapalı kapılar ardında satın aldığı için bir iptal davası açmış bulunuyorum. Her ne kadar Bölge Mahkemesi ilk Derece Mahkemesinin verdiği yürütmenin durdurulması kararını geri çevirmişse de, dava esastan devam etmektedir.” demişti. Aksoy açıklamasının devamında, “Turgay Ciner eline geçirmiş olduğu medya gücüyle istediği kadar devam edegelen gerek idari, gerekse de ceza davaları sürecinde baskı yapmaya devam etse de haklı davalarımdan vazgeçmeyeceğimi, beni hiçbir şekilde endişelendiremeyeceğini bilmelidir. Kendisi de bu kadar korkmasın, adalet yerini ergeç bulacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

PEKİ EROL AKSOY NASIL KAÇTI

Hakkında yakalama ve yurtdışı yasağı kararı bulunan Aksoy’un nasıl yurtdışına kaçtığı ise merak konusu. Erol Aksoy ile İktisat Bankası’nın yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan’a ilişkin karar, 16 Aralık 2015’te alındı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, oybirliği ile verdiği kararda Aksoy’a “nitelikli zimmet” suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 5 bin 500 lira da adli para cezası verdi. Eşi İnci Aksoy ise beraat etti. Bazı sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi de ekim ayında temyiz incelemesini tamamlayıp yerel mahkemenin kararını onadı. Ceza alan sanıklar hakkında yurtdışına çıkma yasağı da konuldu.

3 YIL ÜZERİNDE CEZA ALANLARA YAKALAMA

İnfaz savcılıkları tarafından uygulanan usule göre, 3 yıla kadar alınan hapis cezalarında sanıktan 10 gün içinde teslim olması isteniyor. 3 yılın üzerindeki hapis cezalarında yakalama kararı çıkarılıyor.

2001 YILINDA TMSF’YE DEVREDİLDİ

İktisat Bankası, 15 Mart 2001’de TMSF’ye devredildi. Aynı yıl 17 Aralık’ta bankacılık lisansı kaldırıldı.

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