Gmail, Windows XP ve Vista'da çalışmayacak

Windows'un efsane işletim sistemi Windows XP, artık Microsoft dışındaki şirketler tarafından da desteklenmeyen bir işletim sistemi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Google da Chrome güncellemesi vermeyerek bu konudaki tavrını koymuştu. Google, Windows XP ile birlikte Windows Vista kullanıcılarına da adeta mail servisi ambargosu koyacağını açıkladı.

Eski Chrome sürümlerini kullanan Windows XP ve Windows Vista kullanıcıları 11 Nisan itibariyle Gmail servisini kullanamayacaklar.

Ayrıca uygulanacak olan Gmail ambargosu sadece Windows XP ve Vista kullanıcıları için geçerli olmayacak.

shiftdelete.net'in haberine göre Chrome sürümü 53 ve daha eski olan kullanıcılar ise Gmail'e erişmeye çalıştıklarında uyarı mesajıyla karşılacaklar. Aralık 2017 'ye kadar bu mesajı alan kullanıcılar, Chrome'u güncellemedikleri takdirde ise Gmail'e erişemeyecekler.