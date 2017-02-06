Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri hakkında takipsizlik

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, FETÖ'nün para kasası Dilaver Azım ile irtibatı olan, eşi Bank Asya'ya para yatıran ve 17-25 Aralık sürecinde AKP'den istifa eden FETÖ'cü vekil Muhammed Çetin'in de kayınbiraderi olduğu öğrenilen Ural hakkında takipsizlik kararı çıktı.

4 TANIĞIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Karar için HSYK üyesi Alp Arslan'ın da aralarında bulunduğu 4 tanığın ifadesine başvuruldu. Kararda, eşinin Bank Asya'ya para yatırması ile kayınbiraderinin FETÖ'cü olması nedeniyle 'cezaların şahsiliği' ilkesi gereği, Ural'ın örgüt üyesi olduğu kanaatine varılamayacağı, FETÖ'cü Dilaver Azim ile olan mesajlaşmalarının da örgüt üyeliği kanaatine varılması için yeterli delil olmadığı belirtilerek, tanık beyanları ve MASAK raporuna göre de yeterli delil oluşmadığı savunuldu. Kararda, Ural'ın, FETÖ'cü Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ve TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile olan irtibatına ise değinilmedi.

GÖREVE ATANDI, GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'cülerin darbe girişimi sonrası yapılan YAŞ'ta tuğgeneralliğe yükseltilen 1. Ordu Komutanlığı askeri savcısı Dinçer Ural, tutuklanan Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın yerine Genelkurmay Adli Müşaviri olarak atanmıştı. Göreve atanmasından 1 ay sonra FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan Ural'ın, FETÖ çatı iddianamesinde örgütün para kasası olarak göst