Dolar diz çöktü

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen dolar yeni haftada da yönünü aşağı çevirdi.



27 Ocak'ta 3.9112'e kadar çıkan dolar bugün 3.6614'ü gördü. Yani 10 günde dolarda yaşanan düşüş yüzde 6.4'e ulaştı.



Dolar/TL şu dakikalarda 3.68 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL ise 3.96'dan işlemde.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.6970 lira, euronun satış fiyatı ise 3.9800 lira olmuştu.



Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın olası açıklama ve kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7500 seviyesinin direnç, 3,6400 ve 3,6000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.