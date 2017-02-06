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THY, Türk Telekom ve Halkbank'ta Varlık fonuna devredildi

THY, Türk Telekom ve Halkbank'ta Varlık fonuna devredildi
6 Şubat 2017 Pazartesi 08:42:26

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Hükümet Türkiye'nin en önemli ve gözde şirketlerinden bir kaçını daha varlık fonuna devretti

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları A.O.nun % 49,12 ve Türkiye Halkbankası A.Ş.nin % 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili kararı KAP'a iletildi.

TÜRK TELEKOM DA TÜRKİYE VARLIK FONU'NA DEVREDİLDİ

Bakanlar Kurulu'nca, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Müsteşarlığına ait %6,68 (B Grubu %4,999660429, D Grubu %1,680339571) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.

Hazine'nin konu ile ilgili kararı KAP'a bildirildi.

THY Türk Telekom ve Halkbank'ta Varlık fonuna devredildi
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