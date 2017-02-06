Geri Dön

Buradasınız :

Anasayfa >

Haberler >

THY, Türk Telekom ve Halkbank'ta Varlık fonuna devredildi

THY, Türk Telekom ve Halkbank'ta Varlık fonuna devredildi

6 Şubat 2017 Pazartesi 08:42:26 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :