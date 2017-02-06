Ege'de şiddetli Deprem korkuttu

Ege Denizi açıklarında gerçekleşen 5.5 şiddetindeki deprem, bir çok ilde paniğe sebep oldu. Sarsıntının merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları. Saat 06.51'de meydana gelen depremin 7,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildiriliyor.

Sarsıntı Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Çanakkale açıklarındaki 5.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından aynı noktada 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.