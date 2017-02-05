Tosic'in eşinden Van Persie tweeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Robin van Persie kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Ziraat Türkyie Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk mağlubiyetini aldı ve kupaya veda etti.

Mücadeleyi tribünden takip eden ve Van Persie ile girdiği mücadele sonucu oyundan atılan Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic’in eşi Jelena Karleusa da Van Persie hedef aldı.

Jelena Karleusa sosyal medya hesabından “R.van Persie aptal, aşağılık herifin teki. O g… bacağını kırın” ifadesini paylaştı.