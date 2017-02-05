Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 86 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 51 Mitrovic), Babel, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 74 Ozan Tufan), Lens, Sow, Van Persie (Dk. 88 Chahechouhe)

Gol: Dk. 72 Van Persie (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 41 Tosic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Van Persie, Dk. 45+1 Şener Özbayraklı, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Lens (Fenerbahçe), Dk. 67 Marcelo, Dk. 90+2 Adriano, Dk 90+3 Aras Özbiliz (yedek kulübesinde) (Beşiktaş)



MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

35. dakikada Beşiktaş maçtaki en net gol pozisyonunu yakaladı. Quaresma'nın sağdan içeri ortaladığı topla altı pasta buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

41. dakikada Van Persie ile Tosic arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. Topsuz alanda Van Persie'nin Tosic'e yaptığı hareketin ardından Sırp oyuncu, Hollandalı futbolcunun yanına giderek kafasıyla ittirdi. Yaşananlar sonrasında hakem Ali Palabıyık, Tosic'i kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Palabıyık, Van Persie'ye ise sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ilk pozisyonda Van Persie'nin Tosic'e vurduğu gerekçesiyle hakeme yoğun itirazda bulundu.

72. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan Lens'in arka direğe ortaladığı topu Van Persie filelere gönderdi: 0-1

84. dakikada Lens, Adriano'dan sıyrılarak ceza sahası dışından sert vurdu, top Fabricio'dan sekti.

86. dakikada hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı öncesi tribünler kapalı gişe doldurdu. Siyah beyazlı takımın 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Ziraat Türkiye Kupasında takımlarını destekleyen taraftarlarımız bilet satışının satışa çıkmasından itibaren büyük ilgi gösterdiler. Taraftarlarımız her zaman kulüplerinin yanında olmuştur. Fenerbahçe derbysinde muhteşem bir kalabalık oldu. Çok mutluyuz" dedi.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TAM KADRO

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Fenerbahçe maçı öncesi 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile birlikte tam kadro şeref tribünü locasında hazır bulundular. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi sarı lacivertli kulübün başkanı ve yöneticilerini karşılaşmaya beklediklerini fakat gelmemelerine üzüldüklerini belirtti. Çebi "Beşiktaş Vodafone Arena Stadına gelen tüm takımın yöneticileri misafirimizdir. Hiç bir zaman sıkıntı olmaz. Keşke gelselerdi. Biz futbolu dostluk ve faır playy olduğu için seviyoruz" dedi.

F.BAHÇE TARAFTARINA ÖZEL GÜVENLİK

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Şube ekipleri Fenerbahçe taraftarlarını her hangi bir olaya karşı korurken Beşiktaş taraftarları ile bir araya gelmemeleri konusunda titiz davrandılar.