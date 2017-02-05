Manchester United 3-0 Leicester City

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester United deplasmanda son şampiyon Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

Ligdeki son 3 maçında Liverpool, Stoke City ve Hull City ile berabere kalan Manchester United, geçen sezon şampiyonluk turu atan ancak bu yıl küme düşme korkusu yaşayan Leicester City'ye konuk oldu.



2 dakika içinde 42'de Henrik Mkhitaryan ve 44'te Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 49. dakikada Juan Mata'nın golüyle 3 puana 3 golle uzandı.

Ibrahimovic tarihe geçti



Manchester ekibinin sezon öncesinde renklerine bağladığı 35 yaşındaki İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, tek sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı Premier Lig futbolcusu olarak tarihe geçti.



Ligde son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Leicester City, 21 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde yer alıyor. Manchester United ise 45 puanla 6. sıradaki yerini koruyor.