El Bab'ı İki Ordu birden kuşattı

Suriye ordusunun, dün öğle saatlerinde El Bab’ın güneyinde bulunan kritik önemdeki Aran kasabasını kontrol altına aldığı iddia edildi.

İran Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre El Bab çevresinde, IŞİD’in elindeki en büyük kasabalardan birisi olan Aran, birkaç gündür devam eden yoğun çatışmaların ardından gece saatlerinde büyük oranda ordu kontrolüne geçti.

Askeri kaynaklar, bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamada bölgenin tamamen IŞİD’den temizlendiğini duyurdu.

Al Masdar'ın haberine göre çatışmalar sırasında IŞİD’in gönderdiği 4 bombalı araç imha edilirken, kasaba içerisi ve çevresinde tuzaklanmış yüzlerce EYP, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Rusya’nın yoğun hava desteğiyle alınan kasabada, en az 50 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi.

Suriye ordusunun El Bab'ın güneyine yerleşmesiyle, Kuzeyindeki TSK unsurlarıyla birlikte kenti, iki ordu kuşatmış oldu.