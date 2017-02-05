Türkiye Genelinde yapılan operasyonlar 690 kişi gözaltına alındı

Yakalanan şahıslarla çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 355 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı akabinde DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylemler arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği ve özellikle yayın organlarında Türkiye'yi nerede ise en önemli eylem hedefi olarak belirlediği takip edilmektedir. Bu kapsamda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun süredir sürdürülen planlı operasyonel çalışmalar neticesinde; 5 Şubat 2017 günü ülke genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda 690 kişi yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanmıştır. Yakalanan şahıslarla çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 355 fişek ele geçirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü, bundan sonrada ülke bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın huzuruna yönelen her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini aralıksız ve kararlılıkla devam ettirecektir.