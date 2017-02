Elmas, Pırlantaya, Yat'a ÖTV 'sıfır' tartışması

Oyuncu Emre Kınay sosyal medyada, tiyatro biletinden vergi alınmaması çağrısında bulundu. Kınay’ın Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

“Elmas vs. sizi maddi olarak zenginleştirir. Ama sanat düşüncenizi özgürleştirir! Muhakeme gücü sağlar! Neden böyle bir çağrı yaptım; Türkiye tiyatro salonlarının %90’ı devletin yani; il ozel idarelerinin belediyelerin (her partiden)… Ve salonların günlük kiraları 2000 TL’den başlayıp 15.000 TL’ye kadar uzuyor! Oysa kimi organizasyonlara ücretsiz! Nasıl? Neden? Bir tek seans için ortalamada her organizatör salona (devlete) 4.000 TL ödüyor! Tabi ki personel, elektrik, temizlik vs. masraf... Ama bu 1000 TL’yi geçmez hiçbir salonda günlük bu giderler…”

Emre Kınay bu çağrısına tepki gösterenlere ise şöyle seslendi:

“Bazı geri zekalılara yazıyorum; artistler vergi ödüyor zaten! Elmastan, tekneden almadığın vergiyi tiyatrodan da alma diyorum, arada fark var!”