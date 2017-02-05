Almanya Esrarın reçete ile tüketilmesine izin verdi

Dünya çapında uyuşturucu kullanımıyla mücadele çoğu kez başarısız kalıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’i, bir başka deyişle 250 milyon kişi en az bir uyuşturucu madde kullanırken, uyuşturucu bağımlısı olarak tanımlananların sayısı ise dünya çapında en azından 30 milyon civarında.

Ülkeler bir yandan uyuşturucu ticareti yapan kaçakçılarla mücadeleyi sürdürürken, uyuşturucu uzmanları bu alanda tüketicilere yönelik alternatif politikalar geliştirilmesi taleplerini dillendiriyorlar. Almanya’da yürürlükteki ceza kanunlarının uyuşturucuyla mücadelede yanlış bir araç olduğu savunulurken, uyuşturucu üretimi ve dağıtımını yeraltı dünyasına bırakmak yerine, örneğin kenevirin devlet kontrolü altında yetiştirilmesi uzun süredir gündemde olan bir talep.

Portekiz, İspanya ve Danimarka gibi AB üyesi bazı devletler ve ABD'de birçok eyalette esrar kullanımının serbest bırakılmasından sonra, şimdi Almanya Federal Parlamento da esrarın ağır hastaların tedavisinde kullanılmasına izin veren yasaya yeşil ışık yaktı.

Amerika’nın Sesi’nden Cem Dalaman’ın haberine göre; başka hiçbir tedavinin sonuç vermediği aşırı ağrıları olan hastalar doktor reçetesi ile eczaneden esrar temin edebilecekler, masraflar da sağlık kasaları tarafından üstlenilecek.

Çok sayıda tıp uzmanına göre, kanser, HİV, Parkinson ve sinir sistemi hastalığı olan MS hastalarında esrar olumlu etkide bulunuyor. Söz konusu uygulama önümüzdeki Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek. Tıbbi amaçlı kullanım için gerekli kenevir bitkisinin ise devlet kontrolü altında yetiştirilmesi öngörülüyor. Ancak esrarın hastalar tarafından yetiştirilmesi, bugüne kadar olduğu gibi yasak olarak kalacak.

Yasalara göre esrar içmek yasak değil, maddenin ekimi, üretimi, ticareti ve bulundurulması ise yasak. Uzmanlar ağır hastalıkların tedavisinde doktor reçetesi ile esrar kullanımına izin verilmesini yürürlükteki uyuşturucuyla mücadele yasasının değişmesi ve uyuşturucu tüketiminin suç olmaktan çıkarılması yönünde bir başlangıç adımı olarak yorumluyor.