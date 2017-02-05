Yunan Medyası; Yunan Ordusu Türkiye'ye karşı Teyakkuz halinde

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik, Yunan medyasında geniş yer bulmaya devam ediyor. “Atina, Ege gerilimleri konusunda tetikte” diyen Kathimerini gazetesine göre, Yunan ordusu “özellikle Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege’deki olası bir sürpriz hareketinden kaygılıdır”.

Kathimeriri, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği irdelediği analize, “Ankara ile Atina arasındaki bağlar hafta sonunda gergin olmaya devam etti” sözleriyle girdi. Gazete, “Ege’de tırmanan söz savaşının ardından Yunan ordusuna tetikte ol ama serinkanlı ol talimatının” verildiğini yazdı.

“Türkiye’nin provokasyonlarında görülmemiş ani bir artış” olduğu iddiasına yer verildiği analizde “Kaynaklara göre, Yunan ordusu özellikle Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege’de gerilimleri daha da artıracak olası bir sürpriz nareketinden kaygı duyuyor” denildikten sonra Türkiye’nin “olası hareketinin bir Türk gemisinin yeniden Kardak kayalıklarına yaklaşma girişimi yada da Ankara’nın bölgede arama ve kurtarma iddiası” şeklinde gerçekleşebileceği savunuluyor.

“WASHİNGTON’DAKİ BİR İKTİDAR BOŞLUĞU NEDENİYLE…”

Kathimerini, Yunan mahkemesinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iadesini reddetmesinden sonra iki ülke arasındaki karşılıklı sert açıklamalara dikkat çekti.

“Diplomatların Washington’daki bir iktidar boşluğu nedeniyle (Ege'deki) gerilimlerin daha da tırmanması durumunda tepkilerin gecikmesinden kaygılandıklarını" belirten gazete, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarındaki boşalan "kilit görevlere henüz atama yapmadığına" dikkat çekti.