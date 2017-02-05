Afgan Silahlı Güçleri Taliban Üyesi 54 Militanı öldürdü

Afgan güçleri, ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde 24 saat içerisinde 54 Taliban militanının öldürüşdüğünü açıkladı.
Sputnik'in haberöne göre Helmand Valiliği sözcüsü Omar Zuvak, militanların iki gün önce Helmand'ın Sangin ilçesine saldırı başlatmasının ardından çatışma yaşandığını kaydetti.
Zuvak, çatışmalarda 40 militanın da yaralandığını belirtti.
Öldürülenler arasında örgütün bölgedeki 3 liderinin de bulunduğunu ifade eden Zuvak, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla örgüt üyelerinin püskürtüldüğünü vurguladı.