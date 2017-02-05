Napoli gol oldu, Bologna'ya yağdı

Napoli deplasmanda şov yaptı!

Skorer - İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Napoli deplasmanda Bologna'yı 7-1 mağlup ederken adeta şov yaptı.



Stadio Renato Dell'Ara'da oynanan mücadelede konuk Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4, 70 ve 74. dakikalarda Marek Hamsik, 33, 43 ve 90. dakikalarda Dries Mertens ile 6. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti. Ev sahibi Bologna'nın tek golü ise 36. dakikada Vasilis Torosidis'ten geldi.

Öte yandan karşılaşmanın 26. dakikasında Napoli'den Jose Maria Callejon ile 32. dakikada Bologna'dan Adam Masina direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar. Ayrıca 26. dakikada Bologna'dan Mattia Destro penaltı kullandı ancak Napoli kalecisi Pepe Reina gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Serie A'da 2. sıradaki Napoli 48 puana yükselirken, 13. sıradaki Bologna ise 27 puanda kaldı. Ligin 23. haftasında Napoli sahasında Genoa'yı ağırlayacak, Bologna de yine evinde Milan ile karşılaşacak.