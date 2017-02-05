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Fikri Işık; Bilgisayarıma Pardus yüklettim

Fikri Işık; Bilgisayarıma Pardus yüklettim
5 Şubat 2017 Pazar 13:04:27

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Türkiye'nin 2016- 2019 Siber  Güvenlik Strateji ve Eylem Planı kapsamında milli işletim sistemi Pardus'un  kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor.

HAVELSAN ve TÜBİTAK ULAKBİM  tarafından 9 Eylül'de imzalanan protokolle de bununla ilgili yeni bir dönem  başladı.  Milli işletim sistemi Pardus'un yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini  "Stratejik iş alanı" olarak belirleyen HAVELSAN, dönüşüm ortağı olduğu projeye  yönelik çalışmalara önce kendi bünyesinde oluşturduğu ekip ve test laboratuvarı  ile başladı. HAVELSAN'da, mevcut ve yeni geliştirilen ürünlerin milli işletim  sistemi Pardus'a uyumlu hale getirilmesi için de çalışılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı ortaklıklar, Milli  Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer  kamu kurum ve kuruluşlarında da Pardus'la ilgili faaliyetler sürüyor.

'BİLGİSAYARIMA PARDUS YÜKLETTİM'

 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuya ilişkin açıklamasında, TÜBİTAK  mühendislerince hayata geçirilen milli işletim sistemi Pardus'a HAVELSAN'ın da  dahil olduğunu belirtti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürütürken bilgisayarında  bu sistemin yüklü olduğunu vurgulayan Bakan Işık, şunları söyledi:  "Pardus'u verimli olarak kullanıyordum. Milli Savunma Bakanlığına  geçince yine bilgisayarıma Pardus yüklettim. Asker Alma Genel Müdürlüğümüz başta  olmak üzere Deniz Kuvvetlerimiz gibi pek çok birimimizde Pardus'u  yaygınlaştırıyoruz. Hem bu alanda dışa bağımlılıktan kurtularak dövizin yurt  dışına çıkmasını önlüyor hem de siber güvenlik alanında bizim olan bir işletim  sistemiyle daha emniyetli çalışıyoruz. Bütün resmi kurumlarımızı ve  vatandaşlarımızı, ücretsiz olarak edinebilecekleri Pardus'u kullanmaya davet  ediyorum."

ERDOĞAN TEKRAR GÜNDEME GETİRMİŞTİ 

Beştepe'de düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "TÜBİTAK'ın ürettiği Pardus'ta kullanılan teknoloji bize ait olmadığı için geçerli ve yaygın kullanılan bir ürün olmadı" dekimşti. 

Fikri Işık fikri ışık Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumu Pardus Havelsan
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