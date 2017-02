Binali Yıldırım; Ey CHP, Ey Kılıçdaroğlu Uyan Artık!

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle: "Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor.

Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacıydı. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor. Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz.

GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ

Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten başka hiçbir amacımız olmadı. Avrasya Tüneli ile Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız. Biz laf üstüne laf koyanlardan olmadık, her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduk. Millete hizmet yolunda yorulmadık, yılmadık. Birçok eseri ülkemize kazandırdık. Güzel İstanbul'a 7 eser kazandırdık. Ankara-İstanbul Hızlı Treni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, 3. Havalimanı yapılıyor, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Karayolu, Osman Gazi Köprüsü... Eserler kendini gösteriyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletmizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Meclis'te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak bunu engellemeye çalışsanız da başaramadınız, şimdi söz milletindir, karar sizindir.