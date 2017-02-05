İran ABD'li Sporculara Vize Yasağını kaldırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Kirmanşah kentinde düzenlenecek Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'na katılacak ABD'li sporculara getirilen vize yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesinde yer alan açıklamada Kasımi'nin, "Federal mahkemenin İran vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnameyi askıya alması üzerine, İran Güreş Federasyonu ve Uluslararası Güreş Federasyonu'nun talepleri doğrultusunda ABD'li güreşçilere Kirmanşah kentinde düzenlenecek müsabakalara katılmaları için vize verilemesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği "vize yasağına" tepki olarak, Kirmanşah kentinde düzenlenecek Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Kirmanşah'ta 16-17 Şubat'ta düzenlenecek "2017 Serbest Stil Güreş Dünya Kupası"na ABD dışında İran, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Gürcistan ve Moğolistan da katılacak.

Kaynak: AA