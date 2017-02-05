Akit Yazarı; MİT kurumu, bekamızın omurgası mı, değil mi?

Akit yazarı Akben’in “MİT kaynaklı bilgiler ne kadar steril?” başlıklı yazısından ilgili bölümler şöyle:

“(…) MİT kurumu, bekamızın omurgası. Devletimizin içine yuvalanmış ihanet şebekesinin çökertilmesinde bu kurum elbette vazifesini layıkı ile yapmalı. Özellikle geçen hafta makaleme konu olan TMSF’deki ihraç meselesinde MİT’in referans raporunun esas alındığı bilgisine ulaştım.. Eğer gerçek bu ise ve başka bir kaynaktan daha özel bir sebep de yok ise yandı gülüm keten helva.

Bu üst düzey yetkili ile ilgili devletin ihraç kararında bu kurumunun verdiği raporu okudum. Gerçekten sadece bu bilgiler ile bu önemli makam boşaltılmış ise ört ki ölem diyesim geliyor.

Sebebine gelince paranın ve alengirli işlerin bininin bir para olduğu böyle bir kurumda bu bürokrat olsa olsa demir leblebi olabilir. Son otuz yıllık geçmişine bakılırsa bu kolayca görülebilir.

Bu kadar mesnetsiz ve hiçbir dayanağı olmayan üfürükten gerekçeler adam harcamak için yeterli oluyorsa, Memleketi idare edecek adam kalmaz.

Rahmetli Hasan Karakaya ağabey anlatmıştı. “Nuh Mete Yüksel apar topar bizi tutuklatıp, Ankara’da derdest ettiğinde sorguya alındık. Evimin, arabamın olmadığını anladığında bu işte bir terslik var diyerek bana karşı duruşunu değiştirmişti.’

Evet o kadar çok hatalı duruş ve davranışın olduğu günümüzde devletimizin önemli bir kurumunda lekesiz şaibesiz iş yapmış, öne çıkmak şöyle dursun sadece vazife aşkı ile gecesini gündüzüne katmış bir kişiyi yaftalayacak en son şeyle lekelemek amiyane tabirle insana koyar. Reva görülen muameleyi hakketmediği için de içine oturur.

Çamur at izi kalsın gibi ahlaki olmayan çirkef bir tercih ile adam harcamak suçu bu memlekette geçmişte çok işlendi. Yapanların yanına kâr kaldığını zannetmiyorum. Er geç daha bu dünyada bedelini ödemişlerdir.

İnancım gereği imanımı, Rabbimi, Peygamberimi sorgulamam. Bunun dışındaki her şeyi sorgulayabilmeliyiz. Böyle yapmaz ve gölgelerimizden korkarak yaşamaya devam edersek, daha bu dünyada torunlarımız bizden davacı olur.

MİT kurumumuz ne kadar steril acaba. Her zamankinden daha titiz çalışması gereken bu kurumda uyuyan hücreler, kurşun askerler hatta kriptolar tamamen yok edilebildi mi?

Bylock ve benzeri, ihaneti tescilleyen bir yaftası olmayan insanlar üzerinden devletimiz hızlı bir şekilde elini çekmeli diye düşünüyorum. Çekmeli ki, elini ovuşturarak bizi timsah gözyaşları ile seyreden güruh kahrolsun.

Bu güruh kahrolmadıkça bize rahatlık yok. Günümüzde algı ticareti sosyal medyanın marifeti ile o kadar çok prim yapıyor ki durum içler acısı.

Devletimiz her zamankinden daha çok müşfik kolları ile kucaklayıcı olmalı. Sağdan soldan tüttürülen ateşin dumanına göre hareket etmeyerek olabildiğince hassas davranarak içimize fitne tohumu ekicilere fırsat vermemeli. (…)”