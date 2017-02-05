Servis Aracı Metrobüs'e çarptı yaralılar var

Kaza, saat 08:30 sıralarında Küçükçekmece Metrobüs Durağı'nın yakınında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halindeki 34 YK 1692 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Ömer Aydın, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis minibüsü, metrobüs yolundaki bariyerleri aşarak karşıdan gelen metrobüse çarptı ve ardından kendi yoluna savruldu.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki 4 yolcu ile servis minibüsündeki 3 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrobüs ve servis minibüsü yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlanırken, Küçükçekmece'den D-100 Karayolu Ankara istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan metrobüs ile servis minibüsünün olay yerinden kaldırılmasının ardından her iki yolda normale döndü.