Polis Tüm İllerde operasyon yapıyor, tek tek evlere giriliyor

Bu sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar başladı. Gözaltı sayısı artıyor.

ANKARA'DA SABAHA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı. Sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE OPERASYON

İstanbul ve Kocaeli'de ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.



BURSA'DA 46 GÖZALTI

Bursa'da da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



KONYA'DA 75 GÖZALTI KARARI



Konya’da ise terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı sürdürülen operasyonda 30’dan fazla kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sürdürülen operasyonda ilk etapta 30’un üzerinde kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri de yakalamak amacıyla operasyona devam edilirken bu kişilerin örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.

'YAKIŞIKLI ÇIKAR MIYIZ?'

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çıkar mıyız? Biraz yakışıklı çıkarız mıyız?" dedi. Soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR'DE EYLEM YAPACAKLARDI

Öte yandan İzmir'de de bu sabah düzenlenen operasyonda DAEŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerine gidip gelen, halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı olup eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İzmir merkez ve Menemen ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilenler arasında 1 av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait kitapların da olduğu iddia edildi. Banu ŞEN/İZMİR

ADIYAMAN MERKEZLİ 5 İLDE 10 GÖZALTI

Adıyaman merkezli 5 ilde de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

BİNGÖL’DE 10 GÖZALTI

Bingöl'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.