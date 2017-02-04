Galatasaray taraftarında Yönetim İstifa tezahüratı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir karşısında 2-0 geriye Galatasaray, taraftarları tribünlerden istifa çağrısında bulundu.

Sarı-kırmızıların 2-0 geride kapattığı ilk yarının ardından taraftarlar, "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" ve "Riekerink istifa" tezahüratında bulundu.

Riekerink'in oyuna müdahale etmemesinden yakınan taraftarlar, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yönetimi ve teknik heyete istifa çağırısnda bulundu.

Öte yandan yönetime de tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'e; "Bu kulüp babanın oteli değil" diye bağırdı. (Şampiy10)