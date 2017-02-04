Medipol Başakşehir 2 golle Galatasaray'ı devirdi

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Epureanu, Ferhat Öztorun, Emre Belözoğlu, Attamah, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Holmen), Doka (Dk. 67 Cengiz Ünder), Mustafa Pektemek (Dk. 67 Adebayor)

Galatasaray: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole (Dk. 46 Linnes), Selçuk İnan (Dk. 51 Eren Derdiyok), De Jong, Yasin Öztekin, Sneijder (Dk. 6 Josue), Bruma, Podolski

Goller: Dk. 15 ve 27 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Emre Belözoğlu, Dk. 90 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Josue, Dk. 66 De Jong, Dk. 88 Podolski (Galatasaray)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

15. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa Edin Visca hareketlendi. Visca aut çizgisine yakın noktada topu aldıktan sonra ceza sahasına havalandırdı. Cenk'in uzaklaştıramadığı topa Mustafa Pektemek kafa vurdu ve top Galatasaray ağlarına gitti. 1-0.

27. dakikada Doka, pasını Mustafa Pektemek'e çıkardı. Mustafa topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Mustafa'nın şutunda top Galatasaray savunmasından sekti ve Cenk Gönen'in üzerinden ağlarla buluştu: 2-0.

90+2. dakikada Linnes'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok bekletmeden dönerek vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1 .

NOTLAR:

AHMET ÇALIK KORKUTTU

Galatasaray'da ilginç sakatlıklar dizisine bir halka daha eklendi. Sarı kırmızılı ekibin stoperi Ahmet Çalık maç öncesi ısınma çalışmasında Lukas Podolski ile girdiği mücadelede sakalandı. Çalık, tedavisinin ardından ilk onbirdeki yerini aldı.

MUSLERA RİSKE EDİLMEDİ

Kupada yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da zorlu Başakşehir maçı öncesi Riekerink, kararını Cenk Gönen'den yana kullandı. Hatırlanacağı üzere serçe parmağında kırıkla özel eldiven yardımıyla oynayan Uruguaylı file bekçisi Muslera, lig maçları öncesi bu karşılaşmada riske edilmedi. Riekerink bu yüzden Cenk'e forma verdi.

Cenk Gönen, Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

TOLGA KADROYA ALINMADI

Hafta boyunca takımla çalışan ve maç kadrosuna alınması beklenen Tolga Ciğerci yine teknik direktör Riekerink tarafından kadroya alınmadı.

ADEBAYOR İLK 18'DE

Medipol Başakşehir'in dikkat çeken transferi Emmanuel Adebayor, Galatasaray maçının ilk 18'inde yer alarak ilk kez kadroya girdi.

Togolu futbolcu, yedekler arasında başladığı müsabakada Abdullah Avcı'dan görev bekleyecek.

Öte yandan, ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Özmert kadroda yer almadı.