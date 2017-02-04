İyi Uyku uyumanıza yardımcı olacak 7 öneri

Şimdiden çok daha tatlı rüyalar dileriz!

1. Aynı saatte uyuyun, aynı saatte uyanın.

Her akşam aynı saatte yatağa gitmeye, her sabah aynı saatte gözlerinizi açmaya özen gösterin; haftasonları bile! Uykuda rutin önemlidir; alıştığınız zaman aralığında, alıştığınız kadar uyumadığınız takdirde uyku kalitenizde düşüş yaşanır.

Tabii sağlığınız için günde 7-8 saat uyumanız gerektiğini de eklemekte fayda var!

2. Kestirmek iyidir.

Gün içinde bir ağırlık, bir uykusuzluk yaşarsanız ''Neyse akşam erken yatar, kapatırım!'' diye düşünmeyin; hemen kanepeye koşun, azıcık kestirin. Ekstra yorgun hissettiğiniz günlerde akşamüstü kestireceğiniz bir yarım saat uyku rutininizi bozmaz, üstelik uykunuzun kalitesini de iyi yönde etkiler.

3. Gün ışığından olabildiğince faydalanın.

Tabii şapka takmayı, gün ışığını direkt almamayı da unutmayın, şurada ve şurada o kadar söyledik, değil mi ama!? İşin gücün ve pek tabii hava durumunun elverdiği ölçüde gündüzleri yapacağınız hafif bir yürüyüş, hem uyku kalitenizi hem de genel sağlık durumunuzu yukarıya taşıyacaktır.

Gün ışığı ve oksijen mutluluk veren serotonin hormonunun salgılanmasını arttırır. Böylece uykuya çok daha pozitif, stresten uzak dalabilmenize de katkıda bulunur.

4. Televizyonu kapatın, melatonin hormonunuza yardım edin.

Serotoninin yanı sıra, işin bir de melatonin boyutu var :) Melatonin biyoritmimizi belirleyen hormondur. Televizyon ve akıllı telefonlardan yayılan yapay ışık ve elektromanyetik dalgalar, beynimizin epifiz bezine baskı yapar ve melatonin üretimini yavaşlatır, biyoritm bozulur, kaliteli uyku başka bahara kalır.

Yani uyumadan önce dizi izlemek, Facebook, Twitter kontrol etmek gibi alışkanlıklarınızı bir yana bırakıp, dinlendirici müziklerle uykuya dalmanız, iyi uyumanız açısından çok daha mantıklı!

5. Yatak odanızı daha rahatlık verici hale getirin.

Yapay ışıklardan arındırılmış, şehir, apartman gürültülerinden uzak bir yatak odası huzurlu uykunun anahtarlarından biridir. Işık ve gürültünün yanı sıra, odanızın sıcaklığınının çok sıcak veya çok soğuk olması da uyku kalitenizi azaltır; aşağı yukarı vücut sıcaklığınızda bir yatak odası, uykunuz için en sağlıklısı!

6. Geç saatte yemek yemeyin.

Son lokmanızı uyumadan en az 4 saat önce almalısınız! Sindirim sisteminizin düzenli çalışması, geceleri mide ekşimesi ve karın ağrısı gibi sıkıntılardan kaçınmanız için bu süre oldukça elzem.

Çok yağlı yiyeceklerin normalden daha uzun sürede sindirildiğini de unutmayın, böyle öğünlerde bu 4 saatin üzerine bir süre daha koymalısınız.

7. Kafeini azaltın.

Bu madde en barizi herhalde; uyku kaçıran, vücudumuzda anlık ama karşılığı olmayan bir enerji artışı sağlayan o meşhur maddeden bahsediyoruz burada... Yatmadan hemen önce kahve, kola gibi kafein içerek içecekler tüketirseniz, uyku kaliteniz tabii ki düşer :)

Kaynaklar: Mindbodygreen.com, Wikipedia.org