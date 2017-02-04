Manikür Tüyoları istermisiniz

İyi görünmek için manikürümüzün temiz olması lazım ama bu saatlerce zaman harcamanız anlamına gelmiyor.

Kendi Beneklerinizi Yapın

İnce uçlu bir fırçanın işlevini bir silginin ucuna toplu iğne saplayarak mimikleyebilirsiniz. Hem kullanması daha kolay hem de sonuçları kesinlikle sizi tatmin edecektir.

Çıkmayan Ojelere Alüminyum Folyo

Aslında jel ojeleri çıkarmak için kullanılan bir yöntem olsa da normal ojelerde de çok iyi işe yarıyor. Bir pamuk parçasını asetonla ıslatın, pamuğu tırnağınızın üzerine yerleştirdikten sonra alüminyum folyoyla sarın. 10 dakika içinde hiç uğraşmadan ojeniz tamamen silinmiş olacaktır.

Koyu Ojelere Diş Macunu

Koyu renkli ojelerin tırnaklarınızda lekeler bıraktığının eminin farkındasınızdır. Kesinlik hoş bir imaj değil. Bu dertten kolaylıkla kurtulmak için tırnaklarınıza diş macunu sıkın ve çok bastırmadan tırnaklarınıza ovarak yedirin. Bir dakika içinde tırnaklarınız tertemiz olacaktır.

Oje Soğuk Suda Daha Çabuk Kurur

Ojenizi sürdükten sonra 2 dakika kurumaya bırakın sonra 3 dakika boyunca bir kase soğuk suda dinlendirin. Eğer parmaklarınız çok üşümeye başlarsa, çıkarıp tekrar sokun. Bu yöntemi uyguladıktan sonra ojenizin başına hiç bir şey gelmeyecektir.

Normal Bir Rengi Neona Dönüştürün

Eğer bu efekti yakalamak istiyorsanız asıl kullanmak istediğiniz ojeyi sürmeden önce beyaz oje veya beyaz oje primer sürün.

Ojeye Karşı Vazelin

Ojenizi sürmeden önce tırnak çevrenize vazelin sürün. Sonrasında çevreye taşan ojeyi kütikül çubuğuyla kolayca eleyebilirsiniz. Eğer vazelininiz yoksa herhangi yağlı bir krem de işinizi görür.

Kırık Tırnağa Acil Yardım

Eğer tırnağınızın kırılmış olması diğer bütün tırnaklarınızı da kesmenizi gerektiriyorsa minik bir yama sizi kurtarabilir. Bir çay poşeti, selo bant veya bir parça ıslak mendille bu sorunu anında çözebilirsiniz. Selo bant yerine tabii tırnak tutkalı da kullanabilirsiniz.

Kuş Tüyü Düşler Manikürü

Camınıza konmuş güzel bir kuş tüyü mü gördünüz? Atmayın! Onun yerine herkeste bulunmayan değişik bir manikür için değerlendirebilirsiniz.

Ombre Manikür

Bunun için aynı rengin 10 farklı tonunda ayrı ayrı ojelere ihtiyacınız yok. Sadece kademe, kademe rengi beyaz ojeyle karıştırın.