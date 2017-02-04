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İzmit'te zincirleme trafik kazası 1 ölü 4 yaralı

İzmit'te zincirleme trafik kazası 1 ölü 4 yaralı
4 Şubat 2017 Cumartesi 19:21:42

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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda 3.araç daha kazaya karıştı.

Köprünün Yalova yönüne seyreden ve savcı olduğu öğrenilen B.A.  idaresindeki 34 VG 2966 Otomobil, yolda geri manevra yaptığı iddia edilen Ozan  Ceylan (30) yönetimindeki 34 DR 2512 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayı görenlerin yardım amacıyla yavaşlaması sonucunda da 2 otomobil  ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü Ceylan, babası Refik Ceylan (55), diğer sürücü B.A, Arda  Ç, kardeşi Ilgın Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Refik  Ceylan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar, müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere  kaldırıldı.

İzmit'te zincirleme trafik kazası 1 ölü 4 yaralı
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