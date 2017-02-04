İzmit'te zincirleme trafik kazası 1 ölü 4 yaralı

Köprünün Yalova yönüne seyreden ve savcı olduğu öğrenilen B.A. idaresindeki 34 VG 2966 Otomobil, yolda geri manevra yaptığı iddia edilen Ozan Ceylan (30) yönetimindeki 34 DR 2512 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayı görenlerin yardım amacıyla yavaşlaması sonucunda da 2 otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü Ceylan, babası Refik Ceylan (55), diğer sürücü B.A, Arda Ç, kardeşi Ilgın Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Refik Ceylan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar, müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.