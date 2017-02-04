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Yetkisizim dedi davayı Ankara'ya gönderdi

Yetkisizim dedi davayı Ankara'ya gönderdi
4 Şubat 2017 Cumartesi 16:57:34

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Yetkisiz Mahkeme tutuklama yapıyor ama yetkisiz olduğu için davayı Ankara'ya gönderiyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, 83 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara’ya gönderildi.

HDP'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 83 yıla kadar hapis istemi ile açılan davada yeni gelişme yaşandı.

Mahkeme, Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik kararı vererek iddianamede yazılı eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

hdp figen Yüksekdağ
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