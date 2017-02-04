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Chelsea, Arsenal'i devirdi

Chelsea, Arsenal'i devirdi
4 Şubat 2017 Cumartesi 16:49:11

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Lider Chelsea güçlü rakibi karşısında farklı skorla yendi

Derbide Chelsea, Arsenal'i ezdi geçti: 3-1

 

Skorer-Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta, Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Chelsea, Arsenal'i 3-1 yendi, ezeli rakibini şampiyonluk yarışının dışına itti.

 

Stamford Bridge'de adeta gövde gösterisi yapan Maviler'in gollerini 13'te Marcos Alonso, 53'te Eden Hazard ve 85'de Cesc Fabregas kaydetti.

 

Fabregas golden sonra sevinmedi

 

Yıllarca Arsenal formasını giyen İspanyol yıldız attığı golden sonra sevinmedi. Arsenal'in tek sayısı 90+1'de Olivier Giroud'tan geldi.

 

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Arsenal ise liderin 12 puan gerisinde 47 puanda kaldı.

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