Chelsea, Arsenal'i devirdi

Derbide Chelsea, Arsenal'i ezdi geçti: 3-1
Skorer-Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta, Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Chelsea, Arsenal'i 3-1 yendi, ezeli rakibini şampiyonluk yarışının dışına itti.
Stamford Bridge'de adeta gövde gösterisi yapan Maviler'in gollerini 13'te Marcos Alonso, 53'te Eden Hazard ve 85'de Cesc Fabregas kaydetti.
Fabregas golden sonra sevinmedi
Yıllarca Arsenal formasını giyen İspanyol yıldız attığı golden sonra sevinmedi. Arsenal'in tek sayısı 90+1'de Olivier Giroud'tan geldi.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Arsenal ise liderin 12 puan gerisinde 47 puanda kaldı.