ABD'de Vize Yasağı kalktı, sorun ortada kalktı

Bu arada geçtiğimiz hafta DHA muhabirinin Atatürk Havalimanı’nda ABD yolculuğunun men edilmesi sonra ağlarken görüntülediği Suriyeli Nael Zeino’nun da bu sabah Lufthansa Havayolları uçağı ile Almanya üzerinden ABD’ye gittiği öğrenildi.







ABD’nin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart'ın vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermesinin ardından geçen haftadan bugüne kadar Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somalili bazı yolculara Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye giden tarifeli seferlerde uygulanan giriş yasağı kaldırıldı. Bazı havayolu şirketlerinin Atatürk Havalimanı'ndan New York, Washington, San Fransisco ve Los Angeles'a düzenleyeceği seferleri için terminale gelen yolcuların bilet işlemleri yapıldı.







İçlerinde ABD'ye giriş yasağı uygulanan bazı ülke vatandaşlarının yer aldığı yolcular, kararın geçici olarak durdurulmasının ardından kontroller sırasında herhangi bir sorun yaşamadı. Yer hizmeti şirketi yetkilileri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yöneticilerinden kendilerine gelen talimat doğrultusunda daha önce yasak uygulanan ülke vatandaşlarının da ABD'ye gidecek seferler için işlemlerini yaptıklarını ve sefer için uçaklara alındıklarını bildirdiler.





Öte yandan Trump'ın, bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanında 28 Ocak'ta 10, 29 Ocak'ta 42, 30 Ocak'ta 4, 31 Ocak'ta ise 2 olmak üzere 58 kişi ABD'ye giden uçaklara alınmamıştı.