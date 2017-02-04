Tünektepe-Antalya Telefrikle 9 Dakika

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, telefrik projesinin açılışı dolayışla Tünektepe'de gazetecilerle bir araya geldi. Gazeteciler telefrikle Sarısu'dan Tünektepe'ye çıktı. Hayal proje ile bir araya geldiğini belirten Türel, bu projelerin altında bütün Antalyalıların imzası olduğunu söyledi. Çalışınca her şeyin olduğunu dile getiren Türel, Antalya'nın 21 bin kilometrekaresine hizmet götürdüklerini söyledi. Tünektepe'ye telefrik projesinin 1986 yılında Döner Gazino sözleşmesinde gündeme geldiğini belirten Türel, bu sürecin kendi dönemlerinde noktalanmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. 2004 yılında burada bir imar planı uygulamasıyla istasyon yerini çözdüklerini kaydeden Türel, "İlk ciddi gelişme o dönemde yaşandı. Bu telefrik ihalesi 2012 ve 2013'te ihale yapıldı. 5 sene aradan sonra yeniden göreve geldiğimizde telefrik ihalesini Özel İdare'den devir aldık. Gerçekleşme oranı yüzde 5'di. İkinci bir ihale yaptık ve hizmeti açılır hale getirdik" diye konuştu.

TEK KİŞİ 15, 2 KİŞİ 20 LİRA

Türkiye şartlarına göre bu telefrik maliyetinin düşük olduğunu vurgulayan Türel, şöyle konuştu:

"Bizim projemiz başka illerdeki telefriklere göre yarı fiyata yapıldı. Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda ve kablo uzunluğu 3604 metre. 8 kişi kapasiteli, 36 kabinle hizmet veriyoruz. Saatte 1200 kişiyi rahatlıkla taşıyabiliyor. Yaklaşık 9 dakikalık süre içerisinde de 605 metre rakımdaki Tünektepe'ye ulaşabiliyorsunuz. Resmi açılış önümüzdeki hafta Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılacağı toplu açılışla gerçekleşecek. Resmi açılışına kadar vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyacağız. Resmi açılıştan sonra ücretli olacak. Bilet fiyatları gidiş- geliş 1 kişi 15 lira, 2 kişi 20 lira. Türkiye'nin en ucuz telefrik taşımasını yapacağız. Uludağ'da 38 liraya taşımacılık yapılıyor. Bizim kabinlerimiz konforlu. Antalyalılar çok rahatlıkla gün içerisinde ailesiyle birlikte güzel vakit geçirebilecek. Antalyalıların ağı yerden kesilecek."

14 MİLYONLUK PROJE

Projeyi 14 milyon 694 bin liraya mal ettiklerini dile getiren Başkan Türel, "Antalya'nın bir hayalini daha gerçekleştirdik. Hizmetlerimizin sahiplenilmesine alışığım. Kavşakları kara yolları yapıyor deniliyordu. Bu telefriği hava yolları yaptı demeleriyle karşılaşabiliriz. Ama bizim için önemli olan bu hizmetlerin gerçekleşmesi" dedi.

TÜNEKTEPE'YE YENİ PROJE

Tünekep'ye Antalya'nın başka bir hayal projesini kazandıracaklarını dile getiren Türel, burada sembolik bir yapının ortaya çıkacağını aktardı. Tünektepe'de proje gerçekleştirmek için en az 6 kurumun izninin gerektiğinin altını çizen Başkan Türel, böylesine karmaşık bir süreçte yol aldıklarını söyledi. Türel, "Birlikte ahenkli yönetim anlayış�� ile bu işler oluyor. Bürokratik işlemlerle 2 yıldır uğraşıyoruz. Tünektepe projesinde mevcut yapı yıkılacak aynı metrekare civarında bir turistik tesis olacak. Halka açık olacak, seyir terası kullanılacak. Binanın arka tarafında ise konaklama amacıyla turistik tesis olacak" diye konuştu.

TOPLU ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Büyükşehir Beleye Başkanı Menderes Türel, toplu taşımada bir çok kez dolmuştan otobüse dönüşüm yapılmaya çalışıldığını, ancak bunun başarılamadığına dikkati çekti. Antalya'da bu konuda bir devrim gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, şöyle devam etti:

"Sıkıntılı bir süreç oluyor ama kutlu doğumlar sancılı başlar. Bizim devrimimiz sorunsuz başlamıştır. Antalyalılar neredeyse hasarsız dönüşüme uyum sağladıkları için teşekkür ediyorum. Biz esnafla yola çıkmak istediğimizi söylemiştik. Dönüşümün esnafın da yararına olacağını söylemiştik. Zaman bizi haklı çıkaracak. Yalanla esnafı yönlendirmeye çalışanlar esnafın daha fazla fatura ödemesine neden oluyor. Bu dönüşümün yargıdan döneceğini söylediler. Kendilerini yargının yerine koyarak esnafı kandırdılar. 'Sakın midibüslerinizi satmayın' dediler. Hamdolsun yargıdaki kararlar bizim lehimize çıkıyor. Birkaç esnafımız, menfaat düşkünleri tarafından kandırıldılar. Türel'in söylediklerine inananlar kazandı. Araçlarını ucuz aldılar. Yalanlarla insanları provoke etmeye çalışıyorlar. 400 otobüs alma gücüne sahibiz. Ama biz esnafı kapı dışarı etmeyi aklımızdan dahi geçirmedik. Dönüşümde plaka fiyatlarında çok ciddi artışlar olmuş. Esnaf kazandı."

TEBDİLİ KIYAFETLE GEZMİŞ

Dönüşümün yaşandığı 1 Şubat'ta kafasına kasket geçirerek, eşofman giyerek durakları gezdiğini dile getiren Başkan Türel, vatandaşların sisteme inandığını gördüğünü söyledi. Vatandaşın memnun olduğunu kaydeden Türel, esnafın sisteme araçlarını eklemeye devam ettiğini anlattı. Duraklardaki bekleme süresinin azalmaya başladığını belirten Menderes Türel, "İlk gün 341, üçüncü gün 370 araç sefere çıktı. Antalya'da 880 toplu ulaşım aracı vardı ve trafiği felç ediyordu. 400 otobüsle bu işin yapılacağını söylüyorduk. Esnaf araçta temin ettiği sürece sıkıntılar geride kalıyor. Kırsaldaki vatandaşlar için 30 araç kiralık, vatandaşlarımızı biz taşıyoruz. Vatandaşı düşünerek tedbirlerimizi aldık. Karlı olmayan hatları belediye olarak biz taşıyalım dedik. Bizim amacımız kar etmek değil. Bütün kırsaldaki vatandaşları biz taşıyoruz. Gece yarısı bir yolcu kaldığı zaman bize uyku haram" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü Kepez- Santral mahallelerinde yaptıklarını belirten Türel, Türkiye'nin en sorunsuz dönüşümünü hayata geçirdiklerini söyledi. Türel, "İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. 5 aydır devletten alamadığımız kira yardımlarını biz kendi bütçemizden ödedik. İlk kez geçen ay kira yardımı aldık. Halkın neredeyse yüzde yüzü evet dedi. Her detay düşünülüyor. Bir liralık değer 3 lira olacak dedik ama 5 olacak. Vatandaş bize güveniyor. Yakın zamanda Balbey Mahallesi'nde de dönüşüme başlayacağız. Arazi çalışmalarını bilim heyeti tarafından yürütülüyor. Balbey'de halk bize 'müteahhit ile bizi karşı karşıya getirme' diyor. Belediye olsun istiyor" dedi.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE BUDAK'A GÖNDERME

Başkan Menderes Türel, konyaaltı Sahili projesini iki defa ihaleye çıktığını, ancak ihaleye katılımcı olmadığını söyledi. Üçüncü bir ihale için düşündüklerini belirten Türel, ihaleyi hatırlı kişilerin alacağı dedikodusunun boş çıktığını belirtti. İsim vermeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ı eleştiren Türel, şunları kaydetti:

"Benim eski çırak diyor ki özel sektöre devredilmesin. Senin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık hedefin var diye Konyaaltı Belediye Başkanı'nı zor düşürmek istiyorsan o başka. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali. Konyaaltı Belediye Başkanı'na bizim üzerimizden çakmak için bunu söylüyorsun, ben o kavgada yokum. Biz Konyaaltı Belediyesi'nin uyguladığı sistemin aynısı uyguluyoruz. İhaleye çıkmazsak iş başa düşecek, kolları sıvayacağız ve projeyi biz yapacağız. Belki proje bu durumda bu yıla yetişmez ama gelecek yıla yetişecek."