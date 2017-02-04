 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • G.Antep'te Polise saldırı yapıldı

G.Antep'te Polise saldırı yapıldı

G.Antep'te Polise saldırı yapıldı
4 Şubat 2017 Cumartesi 15:21:42

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

G.Antep'in Şahinbey İlçesinde devriye gezen Polise saldırı yapıldı

Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde devriye gezen polis  ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Ali Ş'nin kullandığı 34 UZ 0891 plakalı otomobili  durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, uzun namlulu silahla polise ateş  ettikten sonra otomobiliyle kaçtı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu  zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici  özelliği bulunduğu belirlendi.

Polis, aynı mahallede yaşadığı tespit edilen zanlının evine operasyon  düzenledi.

Özel harekat ekipleri ve zırhlı araç desteğiyle mahalleyi çevreleyen  ekipler, kapısını koçbaşıyla kırdıkları zanlının evinde arama yaptı.

Evde bulunan 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına alan ekiplerin zanlıyı  yakalama çalışmaları sürüyor.

GAntep'te Polise saldırı yapıldı
Haber Sitesi
Kategoriler