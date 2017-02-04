Evet ve Hayır'da anket sonuçlarında son durum

ABC gazetesinde yer alan haberde, Gezici Araştırma’nın anketine göre, ‘İçeriğinde Cumhurbaşkanı yetkilerinin artırıldığı, halk arasında ‘Başkanlık Sistemi’ olarak bahsedilen anayasa değişikliği konusunda referanduma giderseniz tercihiniz ne yönde olur?’ sorusuna, halkın yüzde 41.2’sinin ‘Evet’, yüzde 58.2’sinin ise ‘Hayır’ dediğini açıkladı.

7 Haziran’da MHP’ye oy verenlerin yüzde 68.7’si ‘Hayır’ diyor

7 Haziran seçimlerinde oy verdikleri parti ile referandumda ne oy verecekleri arasındaki ilişkiyi karşılaştıran ankete göreyse sonuçlar şu şekilde:

* 7 Haziran’da AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 77,3’ü referandumda ‘Evet’ diyeceğini açıklarken, yüzde 22,7’si ‘Hayır’ oyu verecek.

* MHP seçmeninin ise sadece yüzde 31,3’ü oyunu ‘Evet’ten, yüzde 68.7’si ise ‘Hayır’dan yana kullanacak.

* CHP seçmenin sadece yüzde 5’i referandumda ‘Evet’, yüzde 95’i ise ‘Hayır’ diyecek.

* HDP seçmeni arasında ise ‘Evet’ oyunun oranı yüzde 4.9 çıkarken, ‘Hayır’ oyu yüzde 95.1 çıktı.

Olası bir erken seçimde AKP’nin oyu yüzde 45.1

Araştırmaya katılan halkın olası bir erken seçimde oy vermek istediği partiye ilişkin dağılım incelendiğindeyse, yüzde 45.1’i AKP’ye oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 26’sı CHP’ye, yüzde 15.1’i MHP’ye ve yüzde 10.2’si HDP’ye oy vermek istediğini ifade etti.