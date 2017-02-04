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Adana Uçağı Kayseri'ye indirildi yolcular sinir krizi geçirdi

Adana Uçağı Kayseri'ye indirildi yolcular sinir krizi geçirdi
4 Şubat 2017 Cumartesi 14:54:53

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THY'ye ait TK2470 Adana uçağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da olması nedeniyle Kayseri'ye indirilince, Yolcular sinir krizi geçirdi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Adana seferini yapan uçak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana’da olması nedeniyle Kayseri’ye indirildi.

THY'ye ait TK2470 sayılı İstanbul-Adana seferi yapan uçak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği Mersin Şehir Hastanesi açılışından Adana’ya geçecek olması nedeniyle, Kayseri’ye zorunlu iniş yaptı.

Yolcular Adana’daki protokol bitene kadar uçakta bekletildi, Adana Şakirpaşa Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

THY’DEN AÇIKLAMA

THY’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ilgili seferin "operasyonel nedenler" dolayısıyla Kayseri'ye yönlendirildiği belirtildi. 

Yolcular yaşanan zorunlu inişe tepki gösterdi.

Adana Uçağı Kayseri'ye indirildi yolcular sinir krizi geçirdi
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