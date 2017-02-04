Chelsea Arsenal maçı bu gün hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

Chelsea Arsenal maçı bugün nefes kesecek bir mücadele sahne alacak. İngiltere Premier Lig'de ülkenin iki köklü ekibi Chelsea ve Arselan arasında heycan dolu bir karşılaşma spor severleri bekliyor. Peki Chelsea Arsenal maçı bugün saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea Arsenal maçı ile heyecan seviyesi yüksek karşılaşma bugün sahne alacak. Premier Lig'de 56 puanla yer alan Chelsea liderlik koltuğunda rakiplerine büyük fark atmış durumda. Arsenal ise rakibini 47 puanla 4. sıradan takip ediyor.

Diego Costa ligde Arsenal?e karşı forma giydiği dört maçın ikisinde gol attı. Chelsea Premier Lig'de evinde oynadığı son sekiz maçı kazandı. Ocak 2015'te sona eren 10 maçlık iç sahada galibiyet serilerinden bu yana en uzun serileri.

Son sekiz lig maçında üç kez yenilen Arsenal bu sekiz maçtan önceki 30 lig maçında da üç kez yenilmişti. Sezonun ilk yarısında Chelsea'yi yenmeyi başaran Arsenal 2003/04 sezonundan bu yana Chelsea'yi Premier Lig'de bir sezonda iki kez deviremedi; o sezon şampiyon olmuşlardı. Arsenal formasıyla Stamford Bridge?de gol atmayı başaran son isim Theo Walcott; o maçı Chelsea 2-1 kazanmıştı. Arsene Wenger Stamford Bridge'deki son dört maçını kaybetti; daha fazla maçta üst üste yenildiği tek deplasman Old Trafford.

Chelsea Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea Arsenal maçı bugün saat 15:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ve Smart Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.