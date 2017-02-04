Süleyman Soylu, Koruculara müjdeli bir haber verdi

Buradan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine geçen Soylu, güvenlik korucularıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Güvenlik korucularına hitaben konuşan Soylu, korucularla ilgili son 6 ayda önemli yeniliklerin altına imza attıklarını söyledi.

"Korucularımız operasyonlara çıkarken ek tazminat alacak"

Soylu, 47 bin 500 korucunun bulunduğunu ve bunların yaş ortalamasının 42 civarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda bunlardan 18 bin 66'sı bugün itibarıyla emekli oldu. Bunların yerine genç, onların evlatları, kardeşleri, akrabaları olan yeni korucularımızla, bir taraftan gücümüzü, kuvvetimizi ve adımlarımızı çok daha iyi hale getirdik. Hem o aileler içinde yeni bir istihdamı tesis ettik hem de yaş ortalamasını 31 buçuk seviyesine indirebildik. Bu çok önemliydi. Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar."

Soylu, korucuların silah ruhsatını harçsız almak istediğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla konuyu Kanun Hükmünde Kararnameden çıkardıklarını kaydetti.

- "Korucular silah için harç ödemeyecek"

Korucuların artık silah için harç ödemeyeceklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Önemli bir adım daha attık. Emekli olan korucularımızın hem sahaya olan aşinalıkları, saha bilgileri, tecrübeleri, güçleri, kuvvetleri, sevk ve idare kabiliyetlerinden istifade etmeyi, onları da arzu edildiğinde istenildiğinde operasyonlara çıkararak onlara da günlük harcırah vermek koşuluyla gücümüzü hem tecrübemizle, hem gençlikle, hem de birlikte hareket etmenin getireceği bir kuvvetle beraber tamamlamış olduk. Daha önemli güzel adımlar atacağız. Biz kader birliği yaptık. Kader birliğimiz, ülkemizin huzuru içindir. Çocuklarımızın bu ülkede daha rahat hayatlarını temin etmeleri ve tesis edebilmeleri içindir. Kader birliğimiz bu ülkenin üzerine Oyun oynamaya çalışanlara karşı hep birlikte 'size bu ülke ve bu milletin üzerinde oyun oynattırmayız' diyen anlayışı birlikte gerçekleştirebilmektir."

"Herkes bilsin. Bizi Kürt kardeşlerimizden hiç kimse ayıramaz. Hiç kimse Kürt kardeşlerimiz üzerinden bize başka türlü bir elbise çizmeye, giydirmeye gayret edemez, bunda muvaffak olamaz." diyen Soylu, milletin birbirine sıkı sıkı bağlı olduğunu vurguladı.

Soylu, "Bu coğrafya içerisinde ne zaman zora düşmüşsek, sıkıntıya düşmüşsek, sırtımızı birbirimize dayayarak bize oyun, pusu kurmaya çalışanlara cevabı en güzel şekilde verdik. Birileri yanlış bir hesap içerisinde olmuş olabilir. Birileri maşalık yapıp burada insanların ticaret yapmasını, üretmesini, topraklarını bereketli hale getirebilmesini, evlatlarının ilkokula, liseye, üniversiteye gitmesine tahakküm etmeye çalışabilirler. Biz kararlıyız. Bizim işimiz söz değil, bizim işimiz icraattır." diye konuştu.

- "Terörle mücadele amansız devam ediyor"

Süleyman Soylu, her türlü terör saldırısına misliyle mukabele ettiklerinin açıkça görüldüğüne işaret ederek, teröre ve teröristlere karşı kimsenin kendilerinden Merhamet duygusu beklememesini istedi.

Çocukları annelerinden, babalarından, eğitimden yoksun bırakarak dağa götürüp orada taciz eden, orada onlardan terörist çıkarmaya çalışanlara soracak hesaplarının olduğuna değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hesabı o çocukların geleceğini çalanlara karşı yanlarında kar bırakmadığımızı ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelemiz amansız devam etmektedir ve devam edecektir. Bir taraftan şehirde, kırsalda şehirdeki uzantılarına bir taraftan insanlarımızı tehdit edip 'sen şu kadar para vereceksin, pul vereceksin' diyenlere soruyorum. Neredesiniz ? Hadi gelin, istesenize. Hadi bakalım gelin. Dükkanlara sanayi sitelerine Sabah 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek çocuklarının rızkını kazanmak isteyenlere 'biz terör örgütüne yardım istiyoruz' diyerek onları haraca bağlasanıza. Kafanızı kırarız evelallah, kafanızı kırarız."

"Bu kış hiçbir mücadeleden eksik kalmadık"

Soylu, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğunu, güvenlik güçlerinin dondurucu soğukta operasyonlara devam ettiğini anlattı.

Güvenlik güçlerinin sığınak ve mağaralarda terörist aradığını dile getiren Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilmenizi istiyorum ki bu kış ne dağlardan ne terörle mücadeleden ne kırsalından ne sınırlardan ne de bu ülkede insanımızı huzurdan eksik bırakmaya çalışanlara karşı mücadeleden eksik kalmadık. Devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde daha şiddetli bir şekilde inlerine gireceğimiz, inlerinde onların devletin ve milletin ortak kararını bir şekilde onlara deklere edeceğimiz günleri de nasıl bu gün aynı şekilde kararlılıkla gösteriyorsak yine göstermeye devam edeceğiz. Bu coğrafyada bizim kaderimizi, geleceğimizi bu terörist bozuntularına bırakmayacağımızı, her birimizin tüm dünyaya anlatma sorumluluğumuz söz konusudur. Bu bizim kaderimiz."

"Topraklarımızı terörden temizleyeceğiz"

Soylu, 23 ili cazibe merkezi haline getirdiklerini, yatırım ve istihdam yapmak isteyenlere devlet tarafından çok büyük imkanların sağlandığını anımsattı.

Devletin her türlü imkanını buradaki insanların işle, zenginlikle ve yönetimle buluşabilmesi için seferber ettiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Merak etmeyin, yaptığımız işleri tesadüfi yapmış değiliz. Topraklarımızı terörden temizleyeceğiz. Sonra bu topraklarda göreceksiniz, imkanlar oluşturduk. Fabrika bacalarıyla, turizm, spor ve sağlık tesisleriyle Ağrı'daki insanımızın zenginleşmesini ve daha iyi bir hayat standardına ulaşmasını sağlayabilecek sorumluluk bize aittir. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Yıllardır ülkemiz insanının üzerinden istismar yapanlara gereken cevabı işle, üretimle ve zenginlikle vereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."