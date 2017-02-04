Bakan Bozdağ, Hükümlülerin zorunlu ihtiyaçlarını devlet karşılıyor dedi.

Bakan BEKİR BOZDAĞ, cezaevlerindeki aydınlatma, su ve ısınma giderlerinin Bakanlık tarafından karşılandığını kaydetti. Bozdağ, hükümlü ve tutukluların kendi talepleri ile kullandıkları eşyaların elektrik giderlerinin hükümlüler tarafından karşılandığını bildirdi. Bekir Bozdağ, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında yiyecek bedellerini ödemeye mecbur olmalarının mevzuatta belirlendiğini söyledi. Bozdağ, devletin hükümlülerden tahsil ettiği bedelin, harcanan tutarın yüzde 5'i olduğunu belirtti.

"İHTİYAÇLARI GENEL BÜTÇE EL VERDİĞİ ÖLÇÜDE KARŞILANMAKTA"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında ihtiyaç sahibi hükümlülere değindi. Bozdağ," İhtiyaç sahibi hükümlülerin ihtiyaçları genel bütçe el verdiği ölçüde karşılanmakta ,ayrıca ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutukluların giysi, ayakkabı ve ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kuruluşlarına başvurulmaktadır. Bu kuruluşlar tarafından karşılanmadığı takdirde genel bütçe imkanları ölçüsünde karşılanmaktadır. Kurum temizliği için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerine ilişkin ödenekler Ceza infaz kurumlarına üçer aylık dönemler halinde gönderilmektedir. Hükümlü ve tutuklular kişisel bakım ürünlerini kendileri satın almaktadır" dedi.

"2015 YILINDA 373, 2016 YILINDA 310 'DUR"

Bakan Bozdağ, 2011- 2016 yılları arasındaki cezaevinde hayatını kaybedenlerin rakamlarını paylaştı. Bozdağ'ın paylaştığı UYAP'ta yer alan istatistikler şöyle: "2009 yılına kadar istatistikleri görmeye imkan sunan UYAP verilerine baktığımızda, Ceza İnfaz Kurumlarında eceli ile hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısı 2009 yılında 242, 2010 yılında 260, 2011 yılında 285, 2012 yılında 286, 2013 yılında 265, 2014 yılında 312, 2015 yılında 373, 2016 yılında 310 'dur."

"MUAYENE VE TEDAVİLERİ ÜCRETSİZDİR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ , cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık muayenesi ve tedavisinin ücretsiz olduğunu ifade etti. Bozdağ, "Ceza infaz kurumlarında bulunun tüm hükümlü ve tutuklular, diğer vatandaşlar gibi her türlü sağlık hizmetlerinden tıbbı gereklilik ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda faydalanmaktadır. Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıkların tanısı için, ilk muayene ve tedavi hizmetleri ceza infaz kurumlarında verilmekte, ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenler Devlet hastanelerine , daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise Üniversite hastanelerine sevk edilmektedir.Ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklular , özgürlüğünden yoksun olmayan her vatandaşın yararlanabildiği sağlık haklarından ve hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanmakta olup, her türlü muayene ve tedaileri de devletin teminatı altında ve ücretsizdir" ifadelerini kullandı.