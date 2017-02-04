No: 309'da Yatak Ayırma tartışması

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bir Yatak Savaşı Daha" başlıklı yazısı şöyle:

"Aşk Laftan Anlamaz (Show TV), Adını Sen Koy (TRT 1) ile aşk ve Mavi (atv) dizilerinden sonra No: 309 (FOX) dizisinde de Onur ve Lale arasında yatak savaşları başladı.



Onur'un sözleşmeyi iptal etmediğini öğrenen Lale, bebeğiyle evi terk edip annesini yerleşince Onur da peşinden koşuverdi.

Eşiyle aralarının bozuk olduğunu annesi Songül'den gizlemeye çalışan Lale mecburen Onur'la aynı odada kalmaya başladı ama yatakları da ayırdı.

Daha bir hafta önce söylemiştim, 'Üç dizide birden yaşanan bu yatak savaşları tüm dizilere sirayet eder' diye.

Haftası çıkmadan sayı dörtlendi. Hadi geçmiş olsun!"