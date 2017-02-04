IŞİD kuşatma altına alındı

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, çoğunluğu YPG'lilerden meydana gelen Suriye Demokratik Güçleri (SDF), terör örgütü IŞİD'in fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı tamamen kuşatmak için yeni bir saldırı başlattı.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun artan desteğiyle harekete geçtiklerini duyuran SDF, hava saldırılarının yanında özel kuvvetler askerlerinin de cephede yer aldığını belirtiyor.

Reuters ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti. Cephede halay çeken YPG'lilerin zırhlı araçlar kullandığı görülüyor. Fotoğraflarda ayrıca bir İngiliz bir savaşçı bulunuyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Musul'daki bir IŞİD üssünde bulunan gaz faturasının fotoğrafını geçti. Fatura, Rakka'da 2016'nın ilk aylarında kesilmiş.

ABD'nin YPG'lilere zırhlı araç vermesi, son günlerde hayli Gündem olmuştu. Zırhlı araçların SDF içindeki Arap güçlerine verildiğini belirten Pentagon, daha sonra yaptığı açıklamada araçları YPG'lilerin de kullandığını kabul etmişti.

Washington, Aralık ayında Rakka çevresine 200 asker daha göndereceğini açıklamıştı. Halihazırda bölgede 500 ABD askeri bulunuyor. Uluslararası koalisyonun üyesi Fransa'nın askerleri de kuşatmada görev alıyor.

IŞİD'in fiili başkenti Rakka, Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'la birlikte terör örgütünün elinde tuttuğu en önemli iki şehirden biri. 17 Ekim'de başlayan Musul operasyonunda şehrin doğu yakası IŞİD'den tamamen temizlendi ve kent tamamen kuşatma altında tutuluyor.

Türkiye ve ABD arasında daha önce gerçekleşen temaslarda Rakka operasyonunun birlikte yapılabileceği gündeme gelmişti. Ancak ABD'nin YPG'ye destek vermesi söz konusu adımı gündemden düşürdü.