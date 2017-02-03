Erdoğan; Mersin, sandıkları patlatmaya hazır mı?

Mersinlilere seslenen Erdoğan, "Nisan’da sandık geliyor, sandıkta 'evet’e hazır mıyız? Mersin, sandıkları patlatmaya hazır mı" diye sordu. Erdoğan, kalabalıktan evet yanıtı aldı.

'Sırada Isparta var'

Yozgat Şehir Hastanesi'nin geçen haftalarda fiilen hizmete girdiğini anımsatan Erdoğan, gelecek günlerde resmi açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kısa bir süre içerisinde Isparta Şehir Hastanesi'nin de açılışının yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece sözleşmesi imzalanmış olan 21 hastanemizden üçünü 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde ardı ardına açmış oluyoruz. Ülkemize hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun, birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz, iş." dedi.

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "Ana muhalefetin başındaki zatın, Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum, afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e, Mersin Şehir Hastanesi'ni gör, git Yozgat'a onu gör, git 81 vilayete hepsini gör" dedi.

"Karıştırıyorsunuz..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşı özellikle 40'ın üzerinde olanların hastanelerin eski durumunu iyi bildiklerini dile getirerek, "Hastane bulsanız doktor bulamazdınız, doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. Bir yıl sonraya röntgen. İlaç alamazsınız. Doktor beş ilaç yazar ikisi var üçü yok. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Velhasıl bırakın tedavi olmayı sağlam girenin hasta çıktığı bir sağlık düzeni vardı." diye konuştu.

Erdoğan, "O sağlık düzenine evet mi, hayır mı?" sorusuna Mersinliler "Evet" diye bağırarak yanıt verdi. Erdoğan bunun üzerine soruyu bir kez daha yeniledi, yine "Evet" yanıtı alınca gülerek, "Karıştırıyorsunuz" dedi.

2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatan Erdoğan, "Meclisin iradesine karşı, dönemin Cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak, bir '367' garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ülkenin meşru hükümetini devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar yine iş başında... Ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında kim var? Millet var, millet. Bu millet buna fırsat vermeyecek" diye konuştu.