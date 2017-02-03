Yunanistan; Kardak nedeniyle ısınan Ege denizini soğutalım mesajı

Yunanistan ile Türkiye arasında "Lozan" tartışmasıyla yükselen gerilim, Ege'deki suların ısınmasıyla devam ediyor.

Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, bir kazadan kaçınmak için Ankara ile tüm iletişim kanallarını açık tutmak gerektiğini söyledi.

"Bir buçuk yıldır, komşularımız çok asabi" diyen Kotzias, Türkiye'nin Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkilerine ihtiyaç duyduklarını anlaması gerektiğini kaydetti.

Kotzias ayrıca, "Türkiye kendi iç krizini dışarıya yansıtmamalı" dedi.

Yunan bakan, şu anda Ege'de yaşanan krizin "yaşadıkları en büyük kriz" olmadığını belirtirken, "Türkler bizim onlar için en iyi komşu olduğumuzun farkına varmalılar" sözlerini sarf etti.