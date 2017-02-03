Erdoğan'a hakaret etti diye 11 Ay hapis cezası aldı

23 Mayıs 2015 tarihinde, Balyoz Davası sanıklarına destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen ‘Sessiz Çığlık Vardiya Platformu’ toplantısına katılan Karaman’ın burada yaptığı konuşmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı Karaman hakkında ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret ettiği’ iddiasıyla dava açtı.

‘Kayıtlar yasaya aykırı delil niteliği taşımaktadır’

Bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Karaman’ın bugün İzmir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında avukatı Funda Karaltı, müvekkilinin herhangi bir suç işlemediğini belirterek, “Davaya konu olayla ilgili ses ve görüntü kaydının 2911 sayılı yasa kapsamındaki eylemle ilgili olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle bu kayıtlar, Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili olarak kullanılamayacağı gibi, hakim kararı olmadan ses ve görüntü kaydının olması nedeniyle bunlar yasaya aykırı delil niteliği taşımaktadır. Burada da müvekkilimin eleştirisi ifade özgürlüğü kapsamındadır. Beraatini talep ediyorum” dedi.

Karaman ise “Cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanıdır. Ben kendisine hakaret etmedim. Sözlerim hakaret değil, ağır eleştiri veya eleştiri olarak algılanabilir” diye konuştu.

Hakim ise Karaman’ı cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 11 gün 20 ay hapis cezasına çaptırdı. Bunun üzerine Karaman’ın avukatı kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti.