CHP'li Elif Doğan Türkmen TBMM'den çıkan PTT'ye gitti

Haberleşme giderlerini TBMM’nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis’i karıştırmıştı.

Krize neden olan fatura nedeniyle Türkmen’e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği belirtilmişti.

Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istediği ortaya çıktı.

"ELİF HANIM BUGÜN İSTİFA EDECEKTİR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in bu görevinden istifasını istediğini söyledi. hurriyet.com.tr'ye konuşan Altay, "Elif Hanım ile Sayın Genel Başkan birkaç gün önce görüşmüş, istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Elif Hanım sanırım birkaç gün değerlendirmek istedi. Bugün genel başkanın talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi. Sanırım bugün gereğini yapacaktır, kendisine yakışanı yapacaktır" dedi.

TÜRKMEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gün boyu sessizliğe bürünen Türkmen, akşam Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Türkmen, 1 milyonu aşan fatura için çok büyük bölümünün seçmene gönderdiği mektuplardan kaynaklandığını söyledi. Türkmen, "Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü" için mesaj vermek istediğini, SMS bile kullanmayan insanlar olduğunu bu nedenle 1 milyondan fazla seçmene 'teröre hayır' içerikli mektup gönderdiğini söyledi. Türkmen şöyle konuştu: "Ben Adana milletvekiliyim. Ve insanlarıma Adana'daki seçmenlerime bunları söylemişim. Çok yanlış şeyler konuşuluyor. Ben Kasım 2015'ten beri divan üyesiyim. Bu iki mektubu gönderdim. Bu gönderdiğim mektubun içeriğinin sonuna kadar arkasındayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili seçmenlerine teröre hayır demeyecekse ne diyecek. Biz bu mektupları gönderdiğimize hiçkimse bunlar bu rakam olur demedi. Ben gerçeği söylüyorum.

"YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM"

Büyük bir kısmı mektup parası. Asıl rakam mektup. 1 milyonun biraz üzerinde mektup gönderdim.Biz bu işlemleri yaptık. Bu işlemleri yaptığımızda da bana bu rakamlar daha sonra söylendi. Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da seçimler öncesi mektup göndermiş.

Sayın Cumhurbaşkanımız gönderiyor, sayın Davutoğlu gönderiyor. Çok güzel haberler oluyor. Elif Doğan Türkmen gönderirse kıyamet kopuyor. Burada resmen benim üzerimde linç kampanyası yürüt��lüyor.

Ahmet Hakan'ın "Bu mektupların ücretinin bu seviyelere geleceğini bilseydiniz, yine gönderir miydiniz?" soruna Türkmen, "Farklı bir çözüm bulurduk ned aileye bir tane göndermek gibi ama ben yine o mektupları gönderirdim. Divanda bu rakamı ben de çok şaşırdım. Hemen arkadaşlarımızla toplanarak, bu rakama nasıl ulaştığını araştırdık ve nedenin mektup olduğunu öğrendik. Ama ben yanlış bir şey yapmadım" diye konuştu.

"PARTİMİN KARARINA UYARIM"

Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesiyle ilgili soru sorulunca "Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım" dedi.