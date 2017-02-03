Ahmet Türk Tahliye Edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmişti. Akşam saatlerinde Türk'ün tahliye haberi geldi. Kararı Avukatı Zeynep Ceren Boztoprak duyurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle daha önce tutuksuz yargılanması için çağrılar yapılan ve son olarak İstanbul Adli tıp Kurumu’na gönderilen Ahmet Türk için Adli Tıp kurumunun, ’Cezaevinde kalabilir’ raporu bugün Mardin Adliyesi’ne gönderildi.



Ahmet Türk’ün avukatları, tahliye edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Tahliye talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Elazığ Cezaevi’nde bulunan Ahmet Türk’ün tahliyesine karar verdi.



Kararın Elazığ’a bildirilmesi üzerine Ahmet Türk’ün bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.