Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın ziyareti ardında kozmik oda var

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü “Kozmik Oda’dan fışkıran bilgiler” başlıklı yazısında, “Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına ait 11 numaralı odada bulunan fotoğraf makinesi hafıza kartında bir apartmanın girişinin kapı zillerinin bulunduğu bölümün fotoğrafı görüldü. 15 numaralı dairede yazar Nuri Pakdil ikamet ediyordu” diye yazdı.

AKAR VE FİDAN'IN EVİNDE ZİYARET ETTİĞİ NURİ PAKDİL KİMDİR?

“TELEFON HTS KAYITLARI DA BUNU DOĞRULUYORDU”

Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bilgisi dahilinde, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki iki subayın Albay Baki Kaya'yı izlediğine dikkat çeken Saygı Öztürk, “Baki Kaya, şair‐yazar Nuri Pakdil'i zaman zaman evinde ziyaret ediyordu. Takip tutanaklarında, Albay Kaya'nın, Pakdil'le birlikte alışveriş merkezine birlikte gidip yemek yedikleri de yer alıyor, telefon HTS kayıtları da bunu doğruluyordu” diye ekledi.

“MEHMET DİŞLİ'DEN BAŞKASI DEĞİLDİ”

Saygı Öztürk, “Kaya'dan şüphelenilmesinin nedenlerinden biri de, Pakdil'e bilgi‐belge aktardığıydı” diyerek şöyle devam etti:

“Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli iki subay, Albay Baki Kaya'yı izlerken ilginç bir isim ortaya çıkıyor. 15 Temmuz akşamı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makamına girip, darbe yapıldığını söyleyen, onu Akıncı Hava Üssü'ne zorla götürenler arasında bulunan, darbe başarısız olunca Akar'la birlikte helikopterle Başbakanlığa gelen, sonra hiçbir şey yokmuş gibi Başbakanlık Kriz Masası'nda görev yapan, akşam saatlerinde gözaltına alınan ve şimdi tutuklu olduğu bilinen Tümgeneral Mehmet Dişli'den başkası değildi. AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli'nin, Genelkurmay'ın izlettirdiği, bazı belgeleri sızdırdığı iddiasıyla şüphelendiği Albay Baki Kaya ile kozmik odaya girilmesinden kısa süre önce buluşması acaba bir rastlantı mıydı?”

“ORDUEVİNDEN ALIP HÜDAVERDİ PASTANESİNE GETİRDİM”

Bu bilgilere Bilgi Yayınevi'nden çıkan ‘Tutanaklarla Kozmik Odanın Esrarı’ isimli kitabında yer verdiğini hatırlatan Saygı Öztürk, Baki Kaya'nın ifadesinden bir bölümü şöyle aktardı:

“O tarihte kurmay albay olan Mehmet Dişli, bir ödül almak için Ankara'ya gelmişti. Onu merkez orduevinden alıp Hüdaverdi Pastanesi'ne getirdim. Orada 2 saat oturduk. Mehmet Albay'ı orduevinden almaya gittiğimde, Dağlıca baskını sırasında orada tabur komutanı olan Onur Dirik'e rastladım ve kendisini tebrik ettim.”

O SIRLAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI

Kara Harp Okulu'nda görevli Albay Baki Kaya'nın, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda görevli Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü ile Binbaşı İbrahim Göze tarafından izlenmesinin nedeninin “evrak sızdırma” şüphesi olduğuna dikkat çeken Saygı Öztürk, şunları yazdı:

“19 Aralık 2009'da günü de Albay Kaya raporlu olmasına rağmen adım adım izlenmişti. Albay evine girdikten sonra iki subay araçlarının yanına geldiğinde olanlar oldu. Polis, Albay Büyükköprü'nün, Bülent Arınç'ın evinin adresi yazılı olduğu öne sürülen kağıdı yutmaya çalıştığına ilişkin tutanak düzenledi. Sözde, bu subaylar Bülent Arınç'a suikast düzenlemek için Arınç'ın adresini yazmışlar!

Kozmik odaya bu yalanlarla, Fetullahçı olduğu bilinen bazı yargı mensuplarının kararlarıyla girildi. Kozmik odanın sırlarının dışarıya çıkarılmaması için dönemin Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanı Tümgeneral Selahattin Kısacık'ın büyük çabaları, Adli Müşavir Hıfzı Çubuklu'nun odalara girilemeyeceğine ilişkin hukuki yorumları oldu. Ancak cumhurbaşkanı ve başbakan, odalara girilmesinde kararlı olduklarını dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a söyledi. Sonunda, kozmik odanın sırlarının kopyası iki TÜBİTAK görevlisi tarafından alındı. Bu kişiler de yurtdışına kaçtı. Olayı soruşturan Savcı Mustafa Bilgili de tutuklandı. İlginç bilgiler çıkıyor. Soruşturma sonunda Albay Baki Kaya'nın herhangi bir belge sızdırmadığı, askeri usullere aykırı olarak izlendiği sonucuna varıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte Atatürk aleyhindeki söylemleriyle bilinen Nuri Pakdil'in evine gitmesi, ‘kozmik oda’ günlerini hatırlattı. Hepsi bu kadar…”