SMA Hastalığına İlaç Bulundu Ama...

Yüzlerce bebeğe yaşam ümidi olacak bu ilacın, ülkemizde de bir an önce SGK kapsamına alınması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bugün 12:00 de Çağrıda bulunan KASDER yetkilileri çocuklara sahip çıktılar.

Konu ile ilgili kampanya yürüten KASDER [Türkiye Kas Hastalıkları Derneği] önemli acıklamalarda bulundu. Türkiye de binlerce SMA hastası cocuk olduguna dikkat çeken derneğe CHP istanbul milletvekili Ali Şeker de destek verdi.

^^Bizler hasta aileleri ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği olarak son bir ayda 6 SMA cocuğumuzu kaybettik^^ diyenilen konuşmada, şu taleplerde bulunuldu.

İnsan sağlığının ticarete konu edilerek parayla satın alınabilir hale dönüştürülmesi konusundaki temel çekincemizi belirtmek isteriz. Bu bağlamda hastaların, kayıtsız şartsız ve koşulsuz olarak sağlığa, tedaviye ve ilaca erişiminin sağlanmasını talep etmekteyiz.

Yaklaşık 3 aydır ilaç ve tedavi konusu gündemde ve çocuklarımızın haberi var. Kimi çocuklar ^^anne ilacım nerde^^ diye soruyor. konuşamayanlar ise yalvaran gözlerle yalvarıyor ^^ilacım nerde anne^^ diye. SMA hastalarının zamanı yok, sonraları, yarınları yok denildi.

Oldukça destek toplayan bu çağrıya önemli isimler de destek verdi. Son dönemlerde çocuklar için önemli çalışmalar yürütüp sıkça adından söz ettiren Pilates uzmanı Ebru Korkut destek verenler arasındaydı. Korkut, ^^ çocukların vücut çalışmaları ve kas hareketleri için pilates salonumun kapısı onlara her zaman açıktır. Ve onlar sağlıklarına kavuşuncaya kadar bizler bu çağrıları yapmaya devam edeceğiz.^^ dedi.