ABD; Çin İle Savaşmak zorunda kalacağız

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ın baş stratejisti Stephen Bannon'ın 9 ay önce bir radyo programında "Şüphesiz ki Çin ile savaşacağız" dediği öğrenildi.

'10 İÇERİSİNDE SAVAŞ ÇIKACAK'

Söz konusu radyo programında ABD ile Çin arasındaki gerginliğin Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar nedeniyle her gün tırmandığını ifade eden Bannon, savaşın '5-10 yıl içerisinde' çıkacağını tahmin ettiğini kaydetti.

ÇİNLİ YETKİLİ: SAVAŞ İHTİMALİ PRATİK BİR GERÇEK

Geçtiğimiz günlerde Çinli üst düzey bir askeri yetkili, 'Çin Halk Kurtuluş Ordusu' sitesinden yayınladığı açıklamada, ABD ile savaşın artık bir olasılık haline geldiğini ifade etmişti.

Çinli yetkili, sözlerini ABD'den son zamanlarda Çin'e yönelik olumsuz açıklamalara cevaben sarf etmişti.

ABD'nin yeni savunma bakanı James Mattis, Güney Kore'yi korumak amacıyla bölgeye bir füze savunma sistemi yerleştirileceğini açıklayınca Çin'den tepki görmüştü.