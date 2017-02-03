Defne Joy Foster’ın annesi kızımı öldürdüler diyorum

Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan hakkında soruşturmaya ilişkin yurt dışına çıkış yasağı konulurken, anne Hatice Foster ise "Kızımın ölümüne FETÖ'cüler sebep oldu. Davaya bakan hakim, savcılar ve Altan ailesi cezaevinde..." dedi.

"Kerem Altan ve ailesi, kızımın şüpheli ölümünden sonra başsağlığı bile dilemedi. Bu işte bir bit yeniği var" diyen Hatice Foster, "Zaten amcasıyla (Mehmet Altan) babası (Ahmet Altan) FETÖ davasından hapiste. Darısı, Kerem'in başına. Ölmeden göreceğim bunu. Onlar sebep oldu kızımın ölümüne. Biz sürecin takipçisiyiz. Avukatımız Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Cumhuriyet Başsavcısı dosyayı geri açtı. Çünkü gerçekten bir şey var. Adli Tıp Kurumu raporları da birbiriyle çelişiyordu. Hepsi FETÖ'cüymüş. Kızımın ölümüne FETÖ'cüler sebep oldu" ifadelerini kullandı.