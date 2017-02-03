Şimdi de Devlet Memurları arasında 'EVET' kampanyası başlatıldı

Bakanların başlattığı, daha sonra futbolcular ve şarkıcılarla devam eden, ardından kaymakam ve YSK temcilerinin dahi katıldığı evet destekçilerinin “Sen de var mısın” kampanyası, bürokrasiden yeni isimlerle devam ediyor.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, kampanyaya son olarak Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bayram ve İl Sağlık Müdürü Dursun Koç ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdülsetter Bayram da katıldı.

Ali Özdemir, sosyal paylaşım hesabı Facebook’a koyduğu videoda “Feyzullah Müdürüm, mesajınızı aldım. Ben de diyorum ki, Daha güçlü bir Türkiye için Evet, Evet diyorum. Abdülsetter Bey, siz de var mısınız? Yeniden başlangıç için, Yeni bir Türkiye için?” ifadelerini kullandı. Özdemir’in çağrısı üzerine Bayram da özel hesabından video ile “Ali Bey, mesajını aldım. Ben de istikrar için, daha özgür, daha güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için Evet diyorum. Dursun Bey, sen de var mısın?” diyerek oyunun rengini belli etti ve İl Sağlık Müdürü Koç’a çağrı yaptı. Koç da “Birlikte büyük Türkiye için evet” diyerek karşılık verdi.