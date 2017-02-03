Referandum Tarihi neden 9 Nisan

Uzun süredir Meclis'te tutulan başkanlık düzenlemesi günler sonra Erdoğan'ın onayına gönderildi.
Meclis'te her türlü yolu deneyerek bir an önce düzenlemeyi geçiren AKP'nin, Meclis onayının ardından günlerce neyi beklediği merak konusu olmuştu.
Dün gönderilen teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından referandum takvimi de netleşmiş olacak.
Şu anki tabloda referandumun büyük olasılıkla 9 Nisan 2017'de yapılması bekleniyor.
Referandum için bu tarihin seçilmesi, akıllara 9 Nisan 1928'de yapılan düzenlemeyi getirdi.
9 Nisan 1928'de Meclis'e sunulan teklifle laiklik konusunda en kritik adımlardan biri atılmıştı.
O tarihte TBMM'ye getirilen düzenlemeyle Anayasa'nın ikinci maddesi değiştirilmiş ve "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" bölümü çıkarılmıştı.
Referandumun büyük ihtimalle 9 Nisan'da yapılacak olması AKP rövanş peşinde yorumlarına neden oldu...
REFERANDUM TARİHİ NASIL BELİRLENİYOR?
Referandum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan 60 gün sonra ilk pazar günü yapılacak.
Erdoğan'ın düzenlemeyi 15 gün bekletme hakkı bulunurken, daha önce konuya ilişin yaptığı açıklamada, değişiklik önüne gelir gelmez onaylayacağını açıklamıştı.